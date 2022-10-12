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В раше умер еще один энергетический топ-менеджер — восьмой с начала года

12 октября 2022 | 14:23

Сегодня в возрасте 46 лет умер депутат от «Единой России» Николай Петрунин. В Госдуме сообщили, что он скончался после тяжелой продолжительной болезни. Других подробностей нет.


Петрунин стал депутатом Госдумы от Тульской области в 2016 году и занял должность первого заместителя председателя комитета по энергетике. До того он был управляющим директором ООО «ПромГазСервис», которое обеспечивало строительство крупных инфраструктурных проектов в России, в том числе для «Роснефти» и «Газпрома».

Жена Петрунина числится совладелицей компании «МегаТрендСити» с офисом в «Москва-Сити». Вместе с ней компанией владеет топ-менеджер «Газпрома» Владимир Васильев. Он занимался энергетикой в Сургуте, как и Петрунин, который в «ПромГазСервисе» строил там газопроводы. Офис офшорной компании — бывшего владельца «ПромГазСервиса» — находится там же.

Николай Петрунин стал восьмым погибшим российским топ-менеджером из сферы энергетики с начала года. Двое умерли зимой, еще трое — весной, один — летом, осенью Петрунин стал вторым. Трое умерли в Москве и области, трое — в Ленинградской области, еще один — в Испании. Где находился Петрунин, как и других подробностей, не сообщается, отмечает «Вот.Так (https://vot-tak.tv/novosti/12-10-2022-stranger-things/)».

Ранее около месяца назад в Москве погиб председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов. Российские СМИ сообщили, что он выпал из окна Центральной клинической больницы. 



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