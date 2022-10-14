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ЗСУ готовят штурм Херсона в ближайшее время?
14 октября 2022 | 11:22
Украинские войска могут предпринять попытку добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр, заявил коллаборант Стремоусов.
Украинские войска могут предпринять попытку добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр, сообщает РИА-Новости.
А по утверждению Financial Times ЗСУ могут начать наступление на Херсон через неделю.
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