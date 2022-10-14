ЗСУ готовят штурм Херсона в ближайшее время?

А по утверждению Financial Times ЗСУ могут начать наступление на Херсон через неделю.

Украинские войска могут предпринять попытку добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр, сообщает РИА-Новости.

Украинские войска могут предпринять попытку добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр, заявил коллаборант Стремоусов.