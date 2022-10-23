ТЕМА

В російському Іркутську бойовий літак впав на житловий будинок

23 октября 2022 | 14:26

Над так званим Другим Іркутськом проходили льотні випробування – літали два борти СУ-30 РМ. Один сів, другий продовжував літати. Екіпаж 20 хвилин не виходив на зв'язок.


Другий літак знов піднявся в повітря і наблизився до літака, який не виходив на зв'язок. Льотчики побачили, що екіпаж сидить, звісивши голови, імовірно, льотчики задихнулися. Коли пальне закінчилося, Су-30 звалився в районі Ново-Леніно.

Очевидці кажуть, літак впав на дах будинку за адресою Другий Радянський провулок, 4.



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