В російському Іркутську бойовий літак впав на житловий будинок

23 октября 2022 | 14:26

Над так званим Другим Іркутськом проходили льотні випробування – літали два борти СУ-30 РМ. Один сів, другий продовжував літати. Екіпаж 20 хвилин не виходив на зв'язок.

Другий літак знов піднявся в повітря і наблизився до літака, який не виходив на зв'язок. Льотчики побачили, що екіпаж сидить, звісивши голови, імовірно, льотчики задихнулися. Коли пальне закінчилося, Су-30 звалився в районі Ново-Леніно.

Очевидці кажуть, літак впав на дах будинку за адресою Другий Радянський провулок, 4.