ТЕМА

Новий вибух. Пєрмь в отруйному диму

26 октября 2022 | 13:19


В Пермі сьогодні вибух на «Хімзаводі фторсолей», місто накрив їдкий смог.



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