Новий вибух. Пєрмь в отруйному диму

Пятилетний Даниш Ариш в очереди с женщинами и другими детьми за порцией риса в церкви Beri Iman shrine в Исламабаде, Пакистан.

В Пермі сьогодні вибух на «Хімзаводі фторсолей», місто накрив їдкий смог.