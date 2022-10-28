|
Як вижити в ліфті й перемогти у війні
28 октября 2022 | 08:43
Мережею пішла гуляти фотографія «аварійної скриньки» в ліфт. Тобто, в разі відключення світла, людина в кабіні може за її допомогою врятуватися. Не виключаю, що першоджерело цієї ініціативи російське. На моє переконання заклики встановити подібну скриньку у кожному ліфті – розповсюдження паніки й не більше.
Переходжу до доказової бази.
Отже, скринька містить:
Навіть якщо його в перші п’ять хвилин не поцуплять хазяйновиті мешканці або підлітки, він геть не потрібний. Нащо вам світло в ліфті, коли він не їде? Вмощуйтесь зручніше й поспіть в темряві. Боїтеся темряви – увімкніть ліхтарик в мобільному. Він фактично не споживає енергію й може працювати годинами, аж доки вас не звільнять.
2,3. Вода, печиво.
Доповідаю: в середньому людина житиме без води тиждень, без їжі – до двох місяців. Скільки максимально ви просидите у ліфті? Вбачаєте бодай якусь загрозу життю та здоров’ю за пару годин перебування у комфортній температурі? Тоді у вас великі проблеми зі здоров’ям – варто звернутися до лікаря. Якщо звикли пити воду регулярно – то не виходьте з хати без пляшечки в кишені.
4. Заспокійливе.
Якщо ви така нервова людина, то носіть заспокійливо в кишені завжди. Але зупинка ліфту на годину – не трагедія й не привід для паніки. У противному разі скринька мала б перетворитися в медичну аптечку, бо у різних людей – різни вади здоров’я. Вони дуже різноманітні. Тож кожен має носити свої ліки з собою, а не залишати ліки в ліфті, яким користуються наодинці неповнолітні. Я не хочу, аби мої діти з’їли заради цікавості жменю заспокійливих пигулок.
5,6. Вологі серветки й пластикові пакети. Ви завжди носите із собою пакет вологих серветок? То користуйтеся ними в ліфті. Більшість людей, принаймні чоловіків, серветки не носить. Значить проживуть без них годину. Пластиковий кульок задля задоволення нестримної потреби також кожен може покласти собі в кишеню, якщо не впевнений у своєму січовому міхуру.
Мені взагалі незрозуміле прагнення на хвилі паніки проявити турботу про того, хто сам здатен про себе потурбуватися. Дорослі мають турбуватися про себе, про підлітків – батьки, про старих та немічних – родичі. Так буде ефективніше й відповідальніше.
Отже, нічим окрім панічних настроїв й спроб їх роздмухування таку ініціативу пояснити не можна. Година в ліфті – не трагедія. Боїтеся застрягнути – користуйтеся сходами, що заощаджує електрику й корисно для здоров’я. Не хочете чи не можете – сидіть вдома чи користуйтеся ліфтом, коли електрика щойно з’явилася.
Повторюся: темна коробка ліфта – це не катастрофічно й не страшно. У війну страшна паніка. А ще небезпечне перебування на передовій. От про тих, хто у війську слід турбуватися. Замість закупівель отих ліфтоскриньок краще задонатьте перевіреній волонтерській організації чи знайомому бійцю, допоможіть його родині. А ще краще – більше працюйте й повністю сплачуйте податки з заробленого. Й не витрачайте ані копійки повз касовий термінал. Палите – ні в якому разі не заощаджуйте, купуючи подакцизні сигарети у торговців в переходах – вони й мєнти, що їх кришують, крадуть чималі податки, які мали б пітина армію.
также читайте
[04.10.2022]
[25.09.2022]
[19.09.2022]
[05.09.2022]
|
по теме
Наука заощадження й порятунку
17. 10. 2022 | 09:27 , Олег Ельцов. ТЕМА
Енергетики звернулися з проханням заощадити споживання електроенергії. Я замислився: на чому ж зекономити? Й з’ясував, що наша родина майже не споживає елктроенергії, принаймні у порівнянні з пересічними спігромадянами.
Житіє Ілона Маска
12. 10. 2022 | 11:39 , Віталій Портніков
Несподіваний «мирний план» американського мільярдера Ілона Маска був сприйнятий багатьма українцями – і не лише нами – із відвертим подивом та роздратуванням. З Маском полемізували і представники українського керівництва, серед яких був президент Володимир Зеленський, і представники російської опозиції, серед яких був тринадцятий чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров. І представники американської політичної еліти, зрозуміло, також: позиція мільярдера об'єктивно підриває суспільний консенсус, який полягає у підтримці України та протистоянні Росії. І саме цим, а не своєю фактологічною частиною, план Маска є небезпечним.
Исчерпание возможностей
11. 10. 2022 | 10:15 , Анатолий Несмиян
У России кончаются боеприпасы после массированного обстрела Украины 10 октября, во время которого по территории страны было выпущено 87 ракет. Об этом заявил глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг. «Мы знаем – и российские командиры на местах знают – что их запасы и боеприпасы на исходе», – заявил глава британской разведки.
Чи потрібний український "Моссад"?
07. 10. 2022 | 09:05 , Григорій Омельченко
Після виявлених масових звірств російських військових над мирним населенням на окупованих містах і селах дедалі частіше лунають ідеї створення нової таємної служби в Україні для пошуку і ліквідації воєнних злочинців без слідства і суду. Ідея не нова, але в її реалізації наша країна досі не просунулася.
Навстречу юбилею вождя!
06. 10. 2022 | 10:53 , Олег Ельцов. ТЕМА
Все устали обсуждать ежедневные инициативы гиперактивного Уйла. Аналитики упражняются в предположениях: что бы значили эти мобилизация, размахивание ядерной дубиной, аварийное присоединение аннексированных территорий в ожидании украинского контрнаступления, пафосные торжества по этому случаю перед массовкой на Красной площади, обещание уже в следующем году восстановить мариупольский аэропорт (о жилфонде – ни слова), заявление про организацию отдыха детей на свежезахваченных разрушенных территориях… Предположения одно другого оригинальнее: от проявлений деменции до поражения ковидом. А может это элементы коварного плане Уйла, который никто не может раскрыть?..
26 октября 2022
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»