По лестнице – прямо к Богу, по ускоренной процедуре!

06 декабря 2022 | 18:46 , Олег Ельцов, ТЕМА

Мама трудилась в Институте бумажной промышленности, который располагался в грандиозной «коробке» на Печерске. Ее лабораторию возглавлял Борис Болотов. Прямые должностные обязанности Болотова были не главным в его жизни. Он строил Лестницу к богу, а все эти целлюлозные мелочи были лишь прикрытием. Ну, вы поняли…

Первой жертвой нового мессии совкового НИИ оказалась моя мать. Вместо непосредственных задач она по указанию начальника часами просиживала за пишущей машинкой. Болотов все надиктовывал свои божественные мысли, а она все печатала… Сегодня признается, что даже не задумывалась над тем бредом, который переносила на бумагу.

Но Болотов не ограничивался построением своей теории про очередное спасение человечества. Думал он и о физическом здоровье паствы. Мама вспоминала, как он пригласил ее в святая святых – к себе на кухню, где гуру изготовлял чудодейственные эстракты. Она была шокирована антисанитарией, в которой Болотов готовил свое варево. Однако, ушла с кухни с чудодейственной продукцией. Уж не знаю по какой причине: то ли не могла отказаться от предложения начальника, то ли по наивности советского человека, но она выложила кровные 50 рублей (безумные деньги на то время) за две бутылочки «средства от всего».

А потом Болотова арестовали. Это сейчас каждый может продавать любую туфту и гадить в голову кому попало. В СССР это было монополией державы. Помню, матушка сильно взволновалась, когда среди прочих клиентов академика, ее вызвали на допрос «куда следует». Дала показания, но обманула орган дознания: заявила, что приобрела у начальника не две, а одну бутылочку снадобья. На этом все и затихло. А спустя долгие месяцы ей вдруг вернули 25 рублей.

Эту трогательную историю я вдруг вспомнил, напав в интернете на рекламу «Бальзама Болотова». Чудодейственное средство: широкий спектр излечения от всего, что портит жизнь бабушек-бывших строительниц коммунизма.

Ну как тут удержишься от покупки! И цена приемлемая: всего-то 320 грн за 250 мл. Это вам не полновесный советский четвертак! Надо брать.

По-началу порадовался за строителя Лестницы к богу – жив, курилка, приторговывает понемногу! Но вчитавшись, понял, что одного Болотова сменил другой – Максим Борисович. Сын значит. Но ничем не хуже отца: тоже академик! И все чин-чинарем: заключение санэпидслужбы Украины прилагается, зарегистрированная торговая марка…

Фактически Болотовы впаривают наивным гражданам виноградный уксус. Правда, к их чести, признаем, что призывают разбавлять его соком, а пить через трубочку, дабы не повредить зубную эмаль. Что будет с внутренними органами при регулярном употреблении – не уточняют. Смею предположить, что клиенты в ускоренном режиме отправятся по Лестнице к богу, построенной старым советским жуликом Болотовым.