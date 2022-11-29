"Злодія в законі" на прізвисько "Армен Хохол" судитимуть за вимагання у Кропивницькому

29 ноября 2022 | 09:04

Він був затриманий у червні 2022 року.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, чоловік, маючи статус "злодія в законі" у злочинному світі та вплив у кримінальному середовищі, ще у 2018 році призначив довірену особу так званого "смотрящого" у СІЗО м. Кропивницький. Останній разом зі спільниками виконував завдання з вимагання коштів з утриманців СІЗО й громадян на волі.

Правоохоронці задокументували чотири факти вимагання коштів учасниками злочинної організації.

"У червні 2022 року "Армен Хохол" затриманий оперативниками ДСР НПУ, а справа стосовно встановлення злочинного впливу та створення злочинної організації передана на розгляд суду", - нагадують у міністерстві.

У вересні злодію повідомили про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України.

23 листопада обвинувальний акт стосовно вимагання за процесуального керівництва Кропивницької обласної прокуратури скеровано до суду.

Нагадаємо, на початку російського вторгнення, керівник колонії на Чернігівщині незаконно відпустив "злодія в законі". Кримінальний авторитет чекав на рішення суду за обвинуваченням у вбивстві.