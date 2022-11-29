Протестующим в Китае меняют их код в карантинной тюрьме

29 ноября 2022 | 10:21

Протестующим в Китае дистанционно меняют куар-коды в смартфонах на желтые и красные. Желтые означают, что их не выпустят из того района, в котором они находятся, а также не пропустят обратно домой. Красные означают принудительную отправку в ковидные лагеря за свой счет.



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