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Футболисты российского клуба погорели на поставке южноамериканского кокаина
30 ноября 2022 | 09:42
Бывший футболист московского "Спартака" и сын югославского футболиста и тренера Илии Петковича - Душан Петкович - был задержан в Бельгии по делу о контрабанде кокаина, передает портал Mondo. Полиция Сербии 26 ноября сообщила, что в Нидерландах в рамках совместной операции были задержаны двое сербских граждан, ещё трое - в Бельгии и Люксембурге, имен не называлось. Партия кокаина, чья цена "на улице", по данным сербского МВД, свыше 10 миллионов евро, была задержана в Бельгии. Почти 115 килограммов наркотика были скрыты в пакетах в 22 бетонных плитах и доставлены из Южной Америки в порт Роттердама, оттуда партия направлялась в бельгийский Арлон.
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