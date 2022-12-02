ТЕМА

Маск вставит чип в мозг себе и всем желающим

02 декабря 2022 | 13:57

Илон Маск готов чипировать людей


На мероприятии Show and Tell Илон Маск рассказал, что почти все документы для начала испытаний технологии чипирования мозга на людях уже готовы, а приступать к испытаниям компания готова в ближайшие шесть месяцев. Если прогноз Маска окажется верным, то первая операция по внедрению чипа в голову человека состоится летом 2023 года. Также продемонстрировали чипированную мартышку, которая научилась управлять компьютером силой мысли через нейроимплант Neuralink. В будущем миллиардер хочет вживить чип и себе. В перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, лечить травмы мозга, возвращать слух и помогать справляться с прочими недугами.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Daniel Auteuil photos by Richard Schroeder
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100