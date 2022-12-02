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Маск вставит чип в мозг себе и всем желающим
02 декабря 2022 | 13:57
Илон Маск готов чипировать людей
На мероприятии Show and Tell Илон Маск рассказал, что почти все документы для начала испытаний технологии чипирования мозга на людях уже готовы, а приступать к испытаниям компания готова в ближайшие шесть месяцев. Если прогноз Маска окажется верным, то первая операция по внедрению чипа в голову человека состоится летом 2023 года. Также продемонстрировали чипированную мартышку, которая научилась управлять компьютером силой мысли через нейроимплант Neuralink. В будущем миллиардер хочет вживить чип и себе. В перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, лечить травмы мозга, возвращать слух и помогать справляться с прочими недугами.
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[22.11.2022]
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