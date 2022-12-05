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В Швеции убит враг Кадырова и его тэйпа
05 декабря 2022 | 09:29
В Швеции убит чеченский блогер, критик Кадырова Тумсо Абдурахманов.
"Туман был расстрелян ночью группой лиц и на данный момент выясняются детали убийства". В марте 2019 года спикер чеченского парламента Магомед Даудов по прозвищу Лорд объявил блогеру кровную месть и пообещал найти его. Брата Тумсо Мухаммада Абдурахманова спрятали спецслужбы. Всё-таки достали.
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[30.11.2022]
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