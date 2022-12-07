ТЕМА

В Германии планировали штурмовать Бундестаг и захватить политиков

07 декабря 2022 | 11:21

Среди задержанных по этому делу - есть россиянка.


Немецкая полиция проводит одну из крупнейших операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм Бундестага и похищения политиков, пытаясь при поддержке ряда силовиков провести переворот.

Как говорят источники Spiegel, спецназ действует одновременно в 11 из 16 федеральных земель, задержаны 25 мужчин и женщин, которые либо были членами террористической организации, либо поддерживали ее.

 



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© фото: Андрей Сидоренко

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