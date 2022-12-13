Нарешті Раша докечалася: НАТО визнало, що воює в Україні

13 декабря 2022 | 17:09

Британський генерал-лейтенант Роберт Маговен заявив, що британські королівські морські піхотинці беруть участь в «секретних операціях з надвисоким ризиком» на території України. Про це пише одна з найвпливовіших газет Великої Британії «The Times».



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