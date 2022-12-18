|
В Раше собрались вернуть сталина к ленину
18 декабря 2022 | 09:11
"Коммунисты России" предложили вернуть останки Сталина в мавзолей. Глава партии Малинкович объяснил это тем, что "большинство россиян высоко оценивает заслуги Сталина в укреплении советской державы".
По его мнению, перенос останков Сталина в мавзолей надо провести "в торжественной обстановке с участием государственного руководства" и "с трансляцией церемонии на всю страну".
также читайте
[10.12.2022]
[09.12.2022]
|
по теме
Поломки на российском "Союзе" угрожают всем, кто находится на МКС
18. 12. 2022 | 09:30
На МКС у россиян большие проблемы
15. 12. 2022 | 10:38
Повторно отложен из-за неполадок выход в космос российских космонавтов. Но скоро и на станции их придётся нелегко.
У Мелітополі знищено керівний склад 58 армії окупантів
13. 12. 2022 | 19:40
Нарешті Раша докечалася: НАТО визнало, що воює в Україні
13. 12. 2022 | 17:09
Профспілковий бог вкрав 230 (!) об'єктів нерухомості. Їх вилучили
13. 12. 2022 | 11:19
СБУ затримала Віктора Саєнка, заступника голови ФПУ. Нібито Саєнко незаконно приватизував майна профспілок на 25 млрд. гривень. На сайті СБУ вказується, що профспілковий ватажок був лише частиною схеми, за якої колишні чиновники КМДА через ФПУ приватизовували державну нерухомість.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»