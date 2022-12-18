В Раше собрались вернуть сталина к ленину

18 декабря 2022 | 09:11

"Коммунисты России" предложили вернуть останки Сталина в мавзолей. Глава партии Малинкович объяснил это тем, что "большинство россиян высоко оценивает заслуги Сталина в укреплении советской державы".

По его мнению, перенос останков Сталина в мавзолей надо провести "в торжественной обстановке с участием государственного руководства" и "с трансляцией церемонии на всю страну".



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