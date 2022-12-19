За взрыв русского смотрящего сожгли комплекс зданий в Африке

03.03.2009, Испания | Слева направо: испанская принцесса Летиция, президент России Дмитрий Медведев и королева Испании София во время речи короля Испании Хуана Карлоса на торжественном обеде в королевском дворце в Мадриде.

Пацанские разборки в стиле девяностых - вы нашего смотрящего взорвали, мы вашу хату сожгли. Африка, да еще самая ж..па этого континента - самое место для ностальгии по славным временам.