ТЕМА

За взрыв русского смотрящего сожгли комплекс зданий в Африке

19 декабря 2022 | 10:14

Комплекс зданий представительства Евросоюза сгорел в столице Центральноафриканской республики городе Банги.


Пацанские разборки в стиле девяностых - вы нашего смотрящего взорвали, мы вашу хату сожгли. Африка, да еще самая ж..па этого континента - самое место для ностальгии по славным временам.

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© фото: АР

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