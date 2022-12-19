Даже церковники против РПЦ

19 декабря 2022 | 10:41

"На международной конференции «За разумно открытый мир» в Абу Даби Константинопольский патриарх Варфоломей выступил с речью против РПЦ, объявив "русский мир" ересью.

"Русская Православная Церковь активно участвует в продвижении идеологии Русского Мира, согласно которой язык и религия позволяют определить единое целое, охватывающее Россию, Украину, Беларусь, а также другие территории бывшего Советского Союза и диаспору. Москва (как политическая, так и религиозная власть) станет центром этого мира, миссией которого будет борьба с упадническими ценностями Запада. Эта идеология является инструментом легитимации российского экспансионизма и основой его евразийской стратегии. Связь этнофилетизма с прошлым и настоящим русского мира очевидна. Таким образом, вера становится основой идеологии путинского режима". Варфоломей призвал интеллектуальную элиту западного мира осознать, что борьба с "путинским режимом" должна включать в себя религиозный фронт."



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