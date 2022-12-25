ТЕМА

У Києві сталося енергетичне диво

25 декабря 2022 | 13:17

Ситуація з електропостачанням Києва суттєво покращилася, повідомила директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко. "У Києві сьогодні всі райони повинні бути більш-менш з електрикою. Не на 100%, але за нинішніх умов її має бути достатньо", - написала вона у своєму Facebook у неділю.


Водночас Ємченко зазначила, що енергетики зробили "абсолютно неможливе, практично диво".

Зі свого боку гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко у своєму Facebook зазначив, що Київ, хоч і не повністю, але повинен бути забезпечений електрикою достатньо, якщо враховувати настільки суттєві обмеження в останній тиждень.



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