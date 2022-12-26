|
Россия передаст Ирану два десятка истребителей Су-35 в обмен на дроны-камикадзе
26 декабря 2022 | 13:25
Россия собирается передать Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны-камикадзе, сообщает израильское издание i24NEWS со ссылкой источники в западной разведке.
также читайте
[25.12.2022]
|
по теме
Продажи белорусского ноутбука «Горизонт» прекратились через три дня после начала
26. 12. 2022 | 19:08
«Точка (продаж) съехала. У нас их точно уже не будет. Остальное не знаем», — пояснили сотрудники ТРЦ Galleria Minsk, в котором продавался ноутбук.
У Києві сталося енергетичне диво
25. 12. 2022 | 13:17
Ситуація з електропостачанням Києва суттєво покращилася, повідомила директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко. "У Києві сьогодні всі райони повинні бути більш-менш з електрикою. Не на 100%, але за нинішніх умов її має бути достатньо", - написала вона у своєму Facebook у неділю.
народний синоптик прогнозує аномальне тепло в січні
25. 12. 2022 | 13:15
Данілов: бавовни на росії буде більше
25. 12. 2022 | 13:13
РФ має переглянути свою агресивну політику стосовно цивілізованого світу. В іншому випадку кількість вибухів на її території лише збільшуватиметься.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»