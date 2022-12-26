ТЕМА

Россия передаст Ирану два десятка истребителей Су-35 в обмен на дроны-камикадзе

26 декабря 2022 | 13:25


Россия собирается передать Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны-камикадзе, сообщает израильское издание i24NEWS со ссылкой источники в западной разведке.



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