​Продажи белорусского ноутбука «Горизонт» прекратились через три дня после начала

26 декабря 2022 | 19:08

«Точка (продаж) съехала. У нас их точно уже не будет. Остальное не знаем», — пояснили сотрудники ТРЦ Galleria Minsk, в котором продавался ноутбук.

Любопытно, но белорусский ноутбук больше нигде не представлен. Его нельзя найти, ни в магазинах электроники Беларуси, ни на маркетплейсах. На официальном сайте производителя «Горизонт», где есть данные о семи моделях H-book, сообщается, что ноутбуки поступят в продажу в январе следующего года. Technogram Inside



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :