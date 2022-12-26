ТЕМА

​Продажи белорусского ноутбука «Горизонт» прекратились через три дня после начала

26 декабря 2022 | 19:08

«Точка (продаж) съехала. У нас их точно уже не будет. Остальное не знаем», — пояснили сотрудники ТРЦ Galleria Minsk, в котором продавался ноутбук.


Любопытно, но белорусский ноутбук больше нигде не представлен. Его нельзя найти, ни в магазинах электроники Беларуси, ни на маркетплейсах. На официальном сайте производителя «Горизонт», где есть данные о семи моделях H-book, сообщается, что ноутбуки поступят в продажу в январе следующего года. Technogram Inside

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фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

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