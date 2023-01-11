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У метро Лондона помітили сотні людей без штанів
11 января 2023 | 12:07
8 січня — День поїздки на метро без штанів і цьогоріч ентузіасти вперше після пандемії змогли взяти участь у перфомансі. Як пише The Mirror, у цей день люди в підземці розділилися на дві групи: одні були без штанів, інші були спантеличені зовнішнім виглядом перших.
І цьому є проста та весела причина: зігріти співгромадян посмішками та сміхом у холодну погоду. Офіційне членство для участі не потрібне. Головне правило — відмовитися від штанів і спідниць та спуститися в метро в спідній білизні. Засновники заходу заявляють: "Ми не збираємо гроші, не підвищуємо поінформованість — ми просто створюємо момент. Філософія полягає у тому, щоб створити сцену. Ми хочемо, щоб люди просто посміхалися, щоб вони мали позитивну реакцію". Такий незвичайний рух зародився в 2002 році, коли в ньому взяли участь лише сім людей у Нью-Йорку. Сьогодні рух охоплює понад 60 країн.
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