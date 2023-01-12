Южная Корея собралась в ядерный клуб

если ситуация с «провокациями КНДР» усугубится, сообщили местные СМИ со ссылкой на президента страны: «Если сложится такая ситуация, с нашими научными технологиями мы сможем быстро, не затратив много времени, получить ядерное оружие»

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