ТЕМА

Южная Корея собралась в ядерный клуб

12 января 2023 | 08:51

Южная Корея может разместить у себя чужое ядерное оружие или создать собственное,


если ситуация с «провокациями КНДР» усугубится, сообщили местные СМИ со ссылкой на президента страны: «Если сложится такая ситуация, с нашими научными технологиями мы сможем быстро, не затратив много времени, получить ядерное оружие»

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