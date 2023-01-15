ТЕМА

В центре Киева появилась казахская "юрта несокрушимости".

15 января 2023 | 13:25

Юрту установили в центре города, в парке Шевченко. Юрта символизирует поддержку Украины жителями Казахстана.


В юрте можно не только согреться, но также выпить чая, зарядить свой гаджет. 

Хозяева юрты - казахи - в честь открытия этножилища играли на своих национальных инструментах и угощали киевлян пловом.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Photo by Tim Clayton. Wheelchair Rock Climber Nick Morozoff
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100