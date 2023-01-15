В центре Киева появилась казахская "юрта несокрушимости".

15 января 2023 | 13:25

Юрту установили в центре города, в парке Шевченко. Юрта символизирует поддержку Украины жителями Казахстана.

В юрте можно не только согреться, но также выпить чая, зарядить свой гаджет.

Хозяева юрты - казахи - в честь открытия этножилища играли на своих национальных инструментах и угощали киевлян пловом.