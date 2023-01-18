Росія хоче створити армію для ведення великих війн - екперти ISW

18 января 2023 | 09:51

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що виконуватиме директиву Володимира Путіна про проведення масштабної військової реформи в період 2023-2026 років -ймовірно, в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, а також створення умов для швидкого будівництва значно сильнішої російської армії, пише в своєму щоденному зведенні ISW.

Зокрема, Шойгу оголосив, що Росія відновить Московський та Ленінградський воєнний округи, сформує новий армійський корпус в Карелії, сформулює нові самодостатні угрупування військ на окупованій території України та 12 маневрених дивізій.

Ці та інші реформи демонструють наміри Росії реформувати російські збройні сили для ведення масштабних конвенційних військових дій в цілому, а не лише для нинішньої війни проти України, припускає ISW.

Незрозуміло, чи зможуть російські озброєні сили вирости, як описав Шойгу, протягом трьох років.

Номінально Росія може формувати нові дивізії, але залишається неясним, чи зможе вона укомплектувати їх до тої чисельності, якої вимагає російська доктрина, в умовах війни, що триває.