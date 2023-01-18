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Загинуло керівництво МВС

18 января 2023 | 10:49 , ТЕМА

Внаслідок авіакатастрофи в Броварах загинуло керівництво МВС. За попередніми даними це міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.


За попередніми даними в тумані пілоти не побачили наближення до багатоповерхівни, зробили крутий маневр, аби уникнути зіткнення й втратили керування. Є припущення, що попереджувальні маячки для повітрених суден, встановлені на даху, не працювали через планові відключення електроенергії. Про те саме місяцем раніше говорили стосовно ревунів-оповіщувачів про повітряну тривогу, які могли не спрацювати у разі відключення централізованого живлення. Планувалося навіть організувати сповіщення силами патрульної поліції з гучномовців поліцейських автівок. Чому на критично важливому обладнанні за рік війни не спромоглися встановити джерела безперебойного живлення - слід спитати у відповідальних служб. Хто за них відповідає - Цивільна оборона, підпорядкована Кабміну чи ДСНС, підпорядкована загиблому міністру внутрішніх справ, напевно дізнаємося згодом.
Відомо, що керівництво МВС летіло на Airbus Helicopters H225 Super Puma.
От що пише про ці гвинтокрили журналіст Юрій Ніколов. "Років десять тому Норвегія замовила у Аірбасу пачку EC225LP Super Puma для польотів на бурові установки у Північне море, возити туди буровиків. Але один з них розбився, загинуло 13 людей, норвежці склали докупи все що знали і взагалі відмовились від всіх тих вертольотів цієї марки.
Паралельно такі самі вертольоти замовляла Польща. І коли дізналась про рішення норвежців – теж швиденько відмовилась від них.
Але Аваков не дав Аірбасу залишитись в збитках з партією непроданих та відмовних вертольотів ненадійної моделі і викупив їх для потреб МВС та ДСНС. У угоді прописали, що 34 вертольоти мають бути новими, а 21 – вживаними, 2007-2012 років випуску зі ступенем зносу 50%. Вживані були саме ті, які літали в Норвегії."


комментарии [1]

18.01.2023 12:01     Скрімер Обезголовлено важливий орган, матері втратили дітей, рідні близьких. Велика трагедія, і схоже, що доклалися декілька причин. Яка з них саме стала фатальною - дослідить комісія. А нам залишається тільки міркувати, і здогадуватись: Чому керівництво мвс використовує для переміщення повітряний транспорт, а не наземний, яка така нагальна терміновість цього потребувала? Чому велика кількість високопосадовців в один ранок опинились разом на борту, що так цього потребувало? Чому попри мряку, туман, дуже погані погодні умови, було прийнято рішення прийняти ризик польоту? Чому політ відбувався на невиправдано малій висоті, у місті, яке захищене ПВО? І, нарешті, чому маршрути прокладаються в місцях розташування цивільної інфраструктури, такої, як дитячі садки? НА всі ці питання чекаємо відповіді.
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