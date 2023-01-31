В Одесі виявили банду, яка діяла від імені чеченського "злодія в законі"

31 января 2023 | 08:38

Банда діяла від імені чеченського "злодія в законі" на прізвисько "Омар Уфімський". Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Уфімський", перебуваючи на території Росії, спробував поширити свій вплив на Одещині через банду, яка тероризувала і намагалась тримати в страху жителів.

"Зловмисники під надуманими приводами вимагали гроші з громадян, у тому числі, які перебувають під слідством. У разі відмови – застосовували психологічний тиск, насильство і погрожували вбивством, зокрема родичів потерпілого, яких обіцяли "знайти", - розповіли в СБУ.

Керував угрупованням місцевий кримінальник, який перебував у міському слідчому ізоляторі.

У спецслужбі додали, що затримали в Одесі трьох активних учасників банди наприкінці серпня минулого року.

Їм та організаторові повідомили про підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Проте керівник угруповання продовжив злочинну діяльність, обкладаючи "даниною" арештованих. Кошти йшли на підтримку ув’язнених, котрі відбувають покарання у виправних установах за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Тепер СБУ проводить комплексні заходи для притягнення до відповідальності організатора банди, йому додатково повідомили про підозру щодо встановлення або поширення злочинного впливу. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке під виглядом правоохоронців грабувало харків’ян. А в Києві "прикрили" банду, якою з Росії керував депутат-зрадник Кива. Зловмисників залучали до так званої фізичної підтримки та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці.