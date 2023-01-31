Знаковые движения вдали от линии фронта

31 января 2023 | 18:45 , Олег Ельцов. ТЕМА

Начался какой-то неясный движ. Госсек США начал свое ближневосточное турне с Египта где призвал снизить накал страстей между Израилем и Палестиной. Ну сказал – и сказал. Только почему-то после этого глава Египетского МИД Шукри отправился – нет, не в Палестину (туда полетел Блинкен), а прямиком в Москву на встречу с Лавровым.

Еще одно примечательное событие с привкусом победы русского оружия:было заявлено, что россияне наконец-то окончательно «победили» американскую программу производства биологического оружия в украинских лабораториях (ну, вот это вот все: боевые гуси, агрессивные комары, от укуса которых россиянки становятся бесплодными и прочие наймиты американского империализма). А ведь страшилка про биолаборатории в Украине шла в одном ряду с укрофашизмом, ущемлением русского языка и пр. в программе военной агрессии «освободителей» против Украины. Так что же получается: есть победа – не зря сложили головы их мальчики (127 тысяч на сегодняшний день)? Ну, с победой вас, че там…

И вот еще: Роман Абрамович решил передать Украине 2,3 млрд. фунтов в закрома Украины – это все деньги, вырученные им от продажи ФК «Челси». Штош, мелочь, но приятно - примем… Новость вообще-то невероятная, но ею поделился респектабельный “The Telegraph” – это вам не “Sun” какой-нибудь. Не станем вдаваться в подробности – был ли у Абрамовича выбор отдавать сыр или нет. Правильный ответ: выбора не было, продажа клуба проводилась под контролем британского правительства с единственным условием: Абрамович денег от продажи не получит. Тут важно другое: этот дядя остается в статусе одного из главных контактеров между Кремлем и Банковой.

А с другой стороны – многократно повторенные заявления последнего дня-двух, что США вдруг передумали давать нам своих «Соколов» и ракеты, которые с этих самолетов вполне могут долететь до места посадки самолетика Матиаса Руста. И вообще, как-то угас единодушный порыв союзникаов по предоставлению нам танков в товарных количествах: дадим, но позже. Аккурат после наступления «освободителей».

Будут, конечно, и танковые армады и авиационные стаи – тут к мольфару не ходи. Но вот это вот встречное движение по разные линии фронта обнадеживает и вселяет тревогу. Будем посмотреть…