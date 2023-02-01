ТЕМА

Обыск у Авакова

01 февраля 2023 | 11:04

Причина - крушение вертолета с министром Монастырским, который был закуплен при министре Авакове.


❗️Экс-глава МВД Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета в Броварах.



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