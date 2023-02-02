ТЕМА

Ізраїль готується передати Україні оборонні озброєння

02 февраля 2023 | 16:45

Уряд Ізраїлю переглядає свою політику щодо вторгнення Росії в Україну, — Walla.


Насамперед переглядається постачання оборонних систем озброєння в Україну.



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