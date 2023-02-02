Ізраїль готується передати Україні оборонні озброєння

© AP Photo/РИА-Новости, Михаил Климентьев Президент России Дмитрий Медведев вручил 13 января в Кремле ордена «Родительская слава» восьми многодетным супружеским парам. В том числе Владимиру и Ольге Максимовым из Якутии.

Уряд Ізраїлю переглядає свою політику щодо вторгнення Росії в Україну, — Walla.