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Украина получила первые конфискованные российские миллионы
04 февраля 2023 | 20:59
США впервые перевели Украине средства, конфискованные у российского бизнесмена, передает CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина.
Речь идет о сумме в 5 миллионов 379 тысяч 876 долларов и 94 цента, которые хранились на счету бизнесмена Константина Малофеева в Sunflower Bank. Россиянин попал под санкции США в 2014, а затем повторно - в апреле 2022 - за действия, направленные, как утверждается, на подрыв суверенитета и целостности Украины. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются в помощь Украине. РИА-новостт
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