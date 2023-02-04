Украина получила первые конфискованные российские миллионы

04 февраля 2023 | 20:59

США впервые перевели Украине средства, конфискованные у российского бизнесмена, передает CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина.

Речь идет о сумме в 5 миллионов 379 тысяч 876 долларов и 94 цента, которые хранились на счету бизнесмена Константина Малофеева в Sunflower Bank. Россиянин попал под санкции США в 2014, а затем повторно - в апреле 2022 - за действия, направленные, как утверждается, на подрыв суверенитета и целостности Украины. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются в помощь Украине. РИА-новостт



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