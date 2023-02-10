Белькотіння сивочолого рожевого поні

10 февраля 2023 | 19:05 , Олег Ельцов. ТЕМА

О, скільки розмов було про ініційований росією виступ Роджера Уотерса у Радбезі ООН! Затяті патріоти авансом звинувачували рокера у тому, що той продався Кремлю… І ось воно сталося. ОК, шукаємо оригінальний текст виступу рок-зірки. Гугл відповідає: дзуськи. Ані українською, ані російською текстового варіанту немає. Не виключаю, що десь воно є, але … щиро бажаю Гуглу якнайшвидше сконати під наступом ChatGPT чи ще якогось ШІ, який переважатиме за рівнем інтелекту топ-менеджерів Алфабет, якій належить пошуковик Гугл.

Отже, що ми маємо у результатах пошуку: відео оригінальної промови, зміст якої второпати нелегко. Зазначу наперед: сенсу у тій промові в принципі небагато. Сам виступ гідний пера школяра середніх класів й засмічений незрозумілими нам асоціаціями та англійськими ідіомами. Скажімо, чи знає хтось що означає британський вислів «ти або їси, або топиш»? Я здається вгадав той сенс. Але, якщо відверто, у контексті самої промови воно безсенсове. Як, власне і вся промова.

Випадково знайшов переклад у відео на одному з відверто ватних каналів. Ніхто більше не доклав зусиль, аби донести повноту думки кумира мільйонів. Може через те, що доносити там немає чого. Я витримав цей потік свідомості повністю. Й в мене склалося враження, що Роджерс не продався Кремлю. Так, його використали. Але він просто не дуже розумна людина. Й навряд чи це через деменцією. Просто таким народився. Що в чергове підтверджує істину: якщо людина добре грає на гітарі, пише пісні, буцкає по м’ячу, співає-танцює-жартує-крутить сальто… Це геть не є проявом інтелекту. А популярність в масах не є гарантією, що людині варто відкривати рота на публіці, якщо, звісно, вона не співає.

Так, заклик музиканта негайно без попередніх умов зупинити бойові дії безумовно грає на руку росії. Але навряд чи промовець це розуміє. Уотерс довгі роки уособлює хіповську течію, яка обрала гаслом «Make love, no war!» Роль пацифіста йому сподобалася й у промові в Радбезі він промовляв свої наївні нісенітниці від імені аж 4 мільярдів землян. Очевидно, маючи на увазі половину людства, яка проти війни. Й за цією логікою, друга половина – за війну. Маємо паритет.

Це було жалюгідне видовище: сивочолий дідусь говорить гаслами підлітків-хіппі з епохи 60-х. Ну оце все: просто слід припинити воювати! При цьому Вотерс визнає, що агресія Росії була незаконною, але ж її «спровокували». Хто – не каже. А в усьому, каже, винне військове лоббі. Оце й весь сенс промови. Це дуже по-дитячому. Життя буває складнішим за уяву підлітків й підстаркуватого рокера. Це не є таємницею для будь-якої людини з IQ вище 70.

Якщо всі припинять воювати, Джон Ленон з того світу радітиме за нас усіх – ця дешева патетика гітариста наприкінці виступу аж ніяк не робить його белькотіння змістовнішим.

На жаль, якщо ти народився рожевим поні, то навіть у 80 ти ним й залишишся. Й в тебе знайдуться мільярди однодумців-поні. Й, мені здається, головними винуватцями воєн є не ті, хто захищає власну гідність й свободу, й навіть не військово-промислове лоббі, а наївні неосвідчені, не здатні до аналізу борці за мир (проти інопланетних хижаків, руйнувачів екології, всесвітніх змов, тощо).

Прикро, коли ти прожив життя й залишився на рівні розвитку тим самим миршавим підлітком й в тебе навіть не вистачає клепки аби не демонструвати це всьому світові. Тому, Роджере, не потрібні слова – заграй чогось з «The wall»!