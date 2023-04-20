У Києві почали продавати “свіженький” метеорит

20 апреля 2023 | 15:14

У Києві на онлайн-майданчиках зранку 20 квітня з’явилися оголошення про продаж шматочків метеориту. До слова, сталося це після того, як у небі над столицею напередодні було видно незвичайний спалах. Втім, чи пов’язаний він з падіння космічного тіла досі достеменно не відомо.

Оголошення з’явилося на одному з онлайн-майданчиків з продажів, інформує ТСН.

Так, невідомий користувач опублікував оголошення про те, що продає “свіженький метеорит”. Автор повідомлення оцінив свій камінь вагою 12 кг у 10 тисяч доларів. Втім, – ціна може бути договірною, бо обіцяє покупцям метеорити різних розмірів.

“Продається свіженький метеорит, що тільки прибув до Києва, є різні шматочки від 150 г. Космічне каміння є різних форм і розмірів найбільший 12 кг (його ціна 10000 доларів) є і невеликі від 300 доларів.