На Белгородщене РФ 30 погибших

Президент України Віктор Ющенко з дітьми запалюють свічки на згадку про жертви голодомору 30-х років на Михайлівській площі біля Знаку пам'яті жертв голодомору 1932-1933рр. у Києві у суботу, 26 листопада 2005 р. Цього дня вся площа була заставлена такими свічками. Фото Олександра Синиці / УНІАН

В Белгородской области с начала спецоперации из-за украинских атак погибли 30 человек, привел статистику губернатор.