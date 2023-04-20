ТЕМА

На Белгородщене РФ 30 погибших

20 апреля 2023 | 15:46

Об этом сообщает РИА-Новости.


В Белгородской области с начала спецоперации из-за украинских атак погибли 30 человек, привел статистику губернатор.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Президент України Віктор Ющенко з дітьми запалюють свічки на згадку про жертви голодомору 30-х років на Михайлівській площі біля Знаку пам'яті жертв голодомору 1932-1933рр. у Києві у суботу, 26 листопада 2005 р. Цього дня вся площа була заставлена такими свічками. Фото Олександра Синиці / УНІАН

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100