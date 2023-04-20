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World Press Photo - наш!

20 апреля 2023 | 17:25

Украинский фотограф Евгений Малолетка получил премию World Press Photo за кадр, сделанный в осажденном российскими войсками Мариуполе, после обстрела роддома.


Премию World Press Photo получил украинский фотограф Евгений Малолетка. На его фотографии — женщина, попавшая под обстрел роддома в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka, Associated Press

На снимке — 32-летняя беременная Ирина Калинина, которая получила ранение при обстреле российскими военными роддома, где она находилась. Позже сын Калининой, названный в честь мира Мироном, родится мертвым, а сама она умрет через полчаса после родов.

Автор снимка — украинский фотограф Евгений Малолетка, он сделал снимок для американского агентства Associated Press. Во время осады Мариуполя он оказался одним из немногих фотографов, продолжавших документировать жизнь окруженного города. До этого Малолетка в качества фотокорреспондента освещал события Революции Достоинства, боевых действий на Донбассе и Нагорном Карабахе.



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