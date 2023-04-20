|
World Press Photo - наш!
20 апреля 2023 | 17:25
Украинский фотограф Евгений Малолетка получил премию World Press Photo за кадр, сделанный в осажденном российскими войсками Мариуполе, после обстрела роддома.
Фото: Evgeniy Maloletka, Associated Press
На снимке — 32-летняя беременная Ирина Калинина, которая получила ранение при обстреле российскими военными роддома, где она находилась. Позже сын Калининой, названный в честь мира Мироном, родится мертвым, а сама она умрет через полчаса после родов.
Автор снимка — украинский фотограф Евгений Малолетка, он сделал снимок для американского агентства Associated Press. Во время осады Мариуполя он оказался одним из немногих фотографов, продолжавших документировать жизнь окруженного города. До этого Малолетка в качества фотокорреспондента освещал события Революции Достоинства, боевых действий на Донбассе и Нагорном Карабахе.
также читайте
[20.04.2023]
[19.04.2023]
[17.04.2023]
[17.04.2023]
|
по теме
СБУ завела справу на українських військових, які збирались викрасти російський літак
20. 04. 2023 | 18:00
Служба безпеки України розслідує кримінальну справу через неуспішну спробу українських військових викрасти російський літак.
В Петербургском интернате от истощения умерли семь детей
20. 04. 2023 | 17:27
Дети были истощены, а в самом интернате не хватало сотрудников.
На Белгородщене РФ 30 погибших
20. 04. 2023 | 15:46
У Києві почали продавати “свіженький” метеорит
20. 04. 2023 | 15:14
У Києві на онлайн-майданчиках зранку 20 квітня з’явилися оголошення про продаж шматочків метеориту. До слова, сталося це після того, як у небі над столицею напередодні було видно незвичайний спалах. Втім, чи пов’язаний він з падіння космічного тіла досі достеменно не відомо.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»