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В Бєлгороді раптом виявли другу бомбу, яка відвалилася з літака
22 апреля 2023 | 13:20
Бомба не вибухнула, тепер її намагаються знешкодити.
В Бєлгороді біля місця епічного вибуху бомби, яка вивалилась з російського літака, тепер роздивились, що бомб було дві. Зараз другу бомбу-патєряшку намагаються знешкодити і евакуюють понад 3 тисячі людей.
ДВА дні в Бєлгороді в центрі міста не помічали другу бомбу.
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