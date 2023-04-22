В Бєлгороді раптом виявли другу бомбу, яка відвалилася з літака

22 апреля 2023 | 13:20

Бомба не вибухнула, тепер її намагаються знешкодити.

В Бєлгороді біля місця епічного вибуху бомби, яка вивалилась з російського літака, тепер роздивились, що бомб було дві. Зараз другу бомбу-патєряшку намагаються знешкодити і евакуюють понад 3 тисячі людей.

ДВА дні в Бєлгороді в центрі міста не помічали другу бомбу.