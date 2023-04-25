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В россии возвращают сталина
25 апреля 2023 | 10:04
Барельеф с изображением Сталина вернут на фасад Волгоградского медицинского университета в рамках восстановления исторического вида здания, рассказал РИА Новости пресс-секретарь вуза. Изначально Сталин был на фасаде наряду с Марксом, Энгельсом и Лениным, но в годы борьбы с культом личности его изображение убрали. По словам пресс-секретаря вуза, речь идет о придании зданию первоначального облика, барельеф был частью художественного замысла архитекторов.
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