Ердоган вибуває з президентської гонки?

26 апреля 2023 | 21:31

У Ердогана, за попередньою інформацією, стався інфаркт міокарда, повідомляє турецьке видання AVAZTÜRK.

Раніше президентові Туреччини стало погано під час прямого ефіру, де він відповідав на запитання журналістів у рамках передвиборчої кампанії.

Після інциденту Ердоган скасував поїздку у рамках передвиборчої кампанії містами Туреччини.