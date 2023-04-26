ТЕМА

Ердоган вибуває з президентської гонки?

26 апреля 2023 | 21:31

У Ердогана, за попередньою інформацією, стався інфаркт міокарда, повідомляє турецьке видання AVAZTÜRK.


Раніше президентові Туреччини стало погано під час прямого ефіру, де він відповідав на запитання журналістів у рамках передвиборчої кампанії.

Після інциденту Ердоган скасував поїздку у рамках передвиборчої кампанії містами Туреччини.



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