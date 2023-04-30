ТЕМА

Российская олимпийская призерка арестована на Гоа

30 апреля 2023 | 08:50

Причина - торговля наркотиками.


Серебряный призер московской Олимпиады-1980 пловчиха Светлана Варганова арестована в индийском Гоа по обвинению в продаже наркотиков, пишут местные СМИ. По данным полиции, Варганова жила в Индии последние несколько лет.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Ефрем Лукацкий

1990-й год. Киевский УБОП за работой.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100