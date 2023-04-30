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Российская олимпийская призерка арестована на Гоа
30 апреля 2023 | 08:50
Причина - торговля наркотиками.
Серебряный призер московской Олимпиады-1980 пловчиха Светлана Варганова арестована в индийском Гоа по обвинению в продаже наркотиков, пишут местные СМИ. По данным полиции, Варганова жила в Индии последние несколько лет.
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