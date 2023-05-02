ТЕМА

Бізнес налаштований позитивно

02 мая 2023 | 08:54

Оприлюднено результати щомісячного опитування ділових очікувань бізнесу, яке проводить Національний банк.


Ключові позиції з дослідження: 📍бізнес уперше з жовтня 2021 року позитивно оцінив результати своєї діяльності: індекс очікувань ділової активності сягнув у квітні 51,5 бали (у березні – 49,5); 📍промислові та торговельні підприємства очікують зростання виробництва, збільшення обсягу нових замовлень і товарообороту; 📍підприємства промисловості пом’якшили очікування зростання цін на матеріали та сировину; 📍підприємства торгівлі уперше з січня 2022 року прогнозують збільшення кількості працівників; 📍будівельні підприємства і сфера послуг очікують зростання обсягів закупівель у підрядників та обсягів наданих послуг.

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