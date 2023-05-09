ТЕМА

Стоимость OpenAI может составить 100 млрд.дол.

09 мая 2023 | 08:55

​Open AI за последний год понесла рекордные убытки в размере 540$ млн.


Финансовые потери в размере 540$ млн. сложились из двух факторов. Первый — обучение GPT-3 и GPT-4 перед широким запуском с платной подпиской. Второй — найм ключевых специалистов в команду, которых пришлось переманивать, в основном, из Google. Хоть OpenAI продолжает увеличивать свои доходы после запуска платной версии чат-бота. Однако, расходы тоже увеличиваются, так как все больше клиентов используют технологию ChatGPT и компания вынуждена постоянно увеличивать расходы на обучение больших языковых моделей (LLMs), которые растут вместе с увеличением количества пользователей. С 2019 года Microsoft инвестировала около $10 млрд в OpenAI. Основатель OpenAI Сэм Альтман заявил, что OpenAI может стать "самой капиталоемкой в истории Силиконовой долины" и, возможно, потребуется сбор инвестиций в размере около $100 млрд. Ко всему прочему Microsoft будет иметь возможность получить значительную долю доходов OpenAI, так как ранее было подписано соглашение о праве на 75% будущей прибыли до погашения основной инвестиции и 49% прибыли после этого. По сути, OpenAI сейчас является одним из самых дорогих, хронически убыточных, но при этом привлекательным для инвесторов стартапов в современной истории. Technogram Inside

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