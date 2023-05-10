Суд признал Трампа насильником

10 мая 2023 | 08:38

Суд в США признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл, сообщает CNN

Суд предписал Трампу выплатить Кэрролл компенсацию в 2 млн долларов в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования и еще 3 млн – за клевету и ущерб ее репутации, сообщает CNN



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