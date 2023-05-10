ТЕМА

Ватикан настаивает: он выполняет секретную миссию по прекращению войны в Украине

10 мая 2023 | 14:05

Госсекретарь Ватикана заявил, что есть новости относительно миссии Святого престола по украинскому урегулированию, но они конфиденциальные.


Говоря о реакции Москвы и Киева на план Ватикана, госсекретарь заявил, что c их стороны не было "опровержений".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, в которых с обеих сторон выяснилось, что это было недопонимание, недоразумение", - отметил представитель Ватикана.



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