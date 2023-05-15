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Економіка України продемонструвала надзвичайну стійкість й починає зростання
15 мая 2023 | 17:18
Європейська комісія (ЄК) вперше озвучила економічний прогноз для України як для країни-кандидата на членство в ЄС. Так, ЄК очікує, що ВВП України зросте навіть у 2023 році, хоч і ненабагато.
Відповідну заяву зробив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні, передає пресслужба Єврокомісії. За словами Джентілоні, Україна продемонструвала "величезну стійкість" економіки.
Незважаючи на падіння на 29% за підсумками 2022 року, українська економіка у 2023 році може зрости на 0,6%. А 2024 року відновлення прискориться до 4% зростання ВВП, вважають у Єврокомісії.
Проте зазначається, що прогноз може змінитися. "Він схильний до всіх застережень, яких можна очікувати в ситуації воєнного часу", – заявив Джентілоні.
Нагадаємо: нещодавно Нацбанк України переглянув свій економічний прогноз у бік покращення. Якщо раніше очікувалося зростання ВВП за підсумками 2023 року лише на 0,3%, то тепер прогнозується його підвищення на 2%.
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