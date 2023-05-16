В США арешти порушників санкцій

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Лідер БЮТ Юлія Тимошенко вітається зі студентами в День знань під час дискотеки «Студентський прорив» в Києві в суботу, 1 вересня 2007 р. Щоб підтримати ннинішню молодь Тимошенко вийшда до студентів в джинсах та з розпущеним волоссям. Цього дня Тимошенко підписала зобов'язання перед студентами України. Як наголошується в зобов'язанні, БЮТ планує розробити і упровадити державну програму «Студентський прорив» на 2008-2012 рр., передбачивши засоби на її фінансування в Державних бюджетах на ці роки; а також упровадити єдину форму контракту на навчання у вузах всіх форм власності і методику розрахунку його вартості. Зобов'язання передбачає: реальний доступ до кредитів на навчання з процентною ставкою не вище 10 відсотків на рік і відстрочення його погашення до двох років після закінчення вищого учбового закладу; гарантію отримання першого робочого місця; доступ до системи студентських знижок в закладах культури, відпочинку, торгівлі і громадського харчування; ініціативу створення дієвої системи виявлення, запобігання і притягання до відповідальності за хабарництво у вищих учбових закладах, особливо - на етапі надходження в них і зобов'язується сприяти розвитку студентського самоврядування і створенню системи виявлення порушень прав студентів адміністраціями вищих учбових закладів. Фото Олександра Прокопенка