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В США арешти порушників санкцій

16 мая 2023 | 08:17

Російські компанії закуповували на Заході авіазапчастини в обхід санкцій.


США заарештували двох росіян, повідомляє The New York. За інформацією видання, поставки здійснювалися через мережу підставних компаній в США, Туреччині та Росії, а кінцевими покупцями були авіакомпанії «Росія», «Аерофлот», «Уральські авіалінії», «S7», «UTair» та «Победа». За вісім місяців 2022 року до Росії було відправлено понад п'ять тисяч партій авіазапчастин виробництва США на суму 14,4 мільйона доларів. 8,9 мільйона доларів із цієї суми припадало на деталі, марковані компанією Boeing. Частина товарів була поставлена напряму з США та Європи.

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