Росіяне таки влучили у Patriot

16 мая 2023 | 20:49

Американська система Patriot, ймовірно, була пошкоджена, але не знищена внаслідок обстрілу російськими ракетами Києва та його околиць у понеділок увечері, - повідомив CNN офіційний представник США.

За словами урядовця, США все ще оцінюють розмір збитків. Це визначить, чи потрібно повністю відновлювати систему, чи просто відремонтувати на місці.



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