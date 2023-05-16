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Ганьба
16 мая 2023 | 22:54 , Олег Ельцов. ТЕМА
Як вони переживуть цю ганьбу – шукаю відповідь понад рік. Вони зганьбилися ледве зайшовши на нашу територію. У той час, коли CNN демонструвало їхні безкінечні військові колони, що сунулися по нашій землі, а кадирівці постили відосики, народ закидував їхні БМП коктейлями Молотова, гасив з Джавелінів й Стугн, тягнув тракторами вкрадену, віджату, відбиту військову техніку. Всі їхні плани рухнули у перші ж дні, це було очевидно. Їхня п’ята колона під орудою Медведука тупо крала гроші, їхня розвідка виявилась лайном, їхнє військо - це збіговисько садистів й мародерів. Українці натомість показали, що є козаками, а не свинопасами.
Потім вони відійшли від Києва, зганьбившись вперше. Весь світ побачив Бучу та Ірпінь. Й оті, що «поза політикою» з-за порєбріку побачили теж. Але вони не здригнулися, сором не примусив їх позбутися отої кодли, яка від імені росії несе цю ганьбу на увесь світ. Їм не соромно – це найстрашніше. Наче одягають ті самі джинси, їдять таку саму ковбасу, дивляться ті самі фільми й навіть кохаються. Але їм не соромно.
комментарии [1]
17.05.2023 20:10 Пенсионер Всё верно. Только Москву в 1812 году жгли сами москали, а не войска Наполеона. Так же, как взрывали и уничтожали весь центр Киева в 1941 году НКВДисты Советского Союза.
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