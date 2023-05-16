Ганьба 16 мая 2023 | 22:54 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [1] комментарии [1] Як вони переживуть цю ганьбу – шукаю відповідь понад рік. Вони зганьбилися ледве зайшовши на нашу територію. У той час, коли CNN демонструвало їхні безкінечні військові колони, що сунулися по нашій землі, а кадирівці постили відосики, народ закидував їхні БМП коктейлями Молотова, гасив з Джавелінів й Стугн, тягнув тракторами вкрадену, віджату, відбиту військову техніку. Всі їхні плани рухнули у перші ж дні, це було очевидно. Їхня п’ята колона під орудою Медведука тупо крала гроші, їхня розвідка виявилась лайном, їхнє військо - це збіговисько садистів й мародерів. Українці натомість показали, що є козаками, а не свинопасами.

Потім вони відійшли від Києва, зганьбившись вперше. Весь світ побачив Бучу та Ірпінь. Й оті, що «поза політикою» з-за порєбріку побачили теж. Але вони не здригнулися, сором не примусив їх позбутися отої кодли, яка від імені росії несе цю ганьбу на увесь світ. Їм не соромно – це найстрашніше. Наче одягають ті самі джинси, їдять таку саму ковбасу, дивляться ті самі фільми й навіть кохаються. Але їм не соромно.

З перших днів знав, що ми переможемо, що в них немає жодного шансу. Сьогодні це абсолютно очевидно. Те, що відбулося цієї ночі в небі Києва – це ганьба, варта десятка крейсерів «масква». Нас атакували цілою зграєю аналагофнетних ракет. Збиті всі. Навіть посол США в Україні не втрималась від висловлення свого захоплення. Може рашисти не повірили минулого разу, коли ми продемонстрували першу збиту ракету? Оте нещастя у Кремлі напевно дійсно вірив, що їхній «кінжал» аналагафнетний й армія непереможна – йому так доповідали. Й сьогодні вони й увесь світ переконалися: лайно не лише їхня розвідка, армія, пропаганда, але й їхня найсучасніша техніка. Під кількома пострілами «Петріотів» рухнула остання цеглина величності росії.

Донедавна залишався ще один міф - про непохитність авторитету влади, царя, армії. Але армії немає. Є мікс «регулярів» й понад сорока ЧВК. Вбивць й гвалтівників за якимись таємними правилами випускають з в’язниць, надягають в однострої «країни-переможниці»... Й ось вже по всіх інтернетах зухвалий зечара криє матом генералів, міністра оборони, й страшно сказати – самого Недосяжного!

Й я знов питаюся: як вони переживуть цю ганьбу? Сидіти наче в чумному бараку, спостерігати, як залізна завіса неминуче опускається й при цьому продовжувати гордитися?.. Здавалося б: жодна нація, жодна держава не переживала такої всесвітньої моральної наруги. Але ж вони переживали: й Кримську й Російсько-японську поразки й спалення москви Наполеоном. Чи переживуть цього разу? Та вони геть не переживають – їм не соромно. Але, здається, це народонаселення без моралі дістало вже весь світ. Й це вселяє надію.



Всё верно. Только Москву в 1812 году жгли сами москали, а не войска Наполеона. Так же, как взрывали и уничтожали весь центр Киева в 1941 году НКВДисты Советского Союза. Комментировать статью Автор * : Текст * :

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