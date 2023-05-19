ТЕМА

Британия нанесла очередной удар по российскому экспорту

19 мая 2023 | 09:02


Сунак объявил об эмбарго на ввоз в Британию алмазов, меди, алюминия и никеля из России, сообщает Sky News.



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