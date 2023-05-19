«Непомітний» екс-заступник міністра РФ в Києві

19 мая 2023 | 14:35 , Іван Стєпанов, ТЕМА

Екс-заступник міністра сільського господарства РФ Георгій Сажінов та колишній чиновник МО РФ під час війни «рейдернув» підприємство на Полтавщині. Це не перша спроба недоторканного росіянина, й вона знов виявилася невдалою. Натомість порушені кримінальні провадження проти декількох українців, які опинилися під вартою. Сажінов, який декілька років мешкає в Києві й керує процесом,, знов в статусі недоторканного.

ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» — це підприємство, яке виготовляє кашу, питну воду та сухі молочні суміші для немовлят торгових марок: «Малиш», «Малютка», «Малютка Premium».

Підозрювані у кримінальній справі: киянин Платон Янгель, директор столичного товариства «Нутрітек дитяче харчування» Олександр Неботов та бенефіціар Юрій Негода. Четверта підсудна — приватний нотаріус з Полтави Ольга Шимка. Всіх їх підозрюють у протиправному заволодінні майном підприємства за частиною 3 статті 206-2 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє регіональне видання «Полтавщина».

У матеріалах досудового розслідування вказано, що рейдерська атака на приватне підприємство у Хоролі відбулася влітку минулого року: підозрювані незаконно змінили власників заводу дитячих продуктів харчування. Зробили це завдяки підробці документів. До цього подібна спроба здійснювалася 2018 року.

З інформації судової ухвали відомо, що спочатку Олександра Неботова призначили директором, а Юрія Негоду бенефіціаром київської фірми «Нутрітек дитяче харчування» (це відомо також з ресурсу держданих «Опендатабот»).

Потім невстановлені особи підготували фальшиві проєкти документів «Хорольського заводу дитячих продуктів харчування»: акти прийняття-передання частки у статутному капіталі, договори її купівлі-продажу, накази про звільнення чинного директора підприємства Олександра Сучка та призначення на цю посаду нового керівника. Також підробили паспорти на імена директора заводу дитячих продуктів харчування та одного з представників управління активами цього приватного підприємства.

Торік 28 липня в Полтаві в офісі нотаріуса Ольги Шимки на Соборності, 60 підозрювані переоформили частки статутного капіталу «Хорольського заводу дитячих продуктів харчування» погодивши продаж цих часток Платону Янгелю. Також він як покупець підписав сфальшовані договори купівлі-продажу заводу та акти прийняття-передання часток у статутному капіталі, що стало причиною подання документів на державну реєстрацію змін у підприємстві. Завдяки цьому Янгель незаконно став власником всього статутного капіталу та заволодів майном приватного заводу дитячих продуктів харчування у Хоролі.

Наступного дня знову в офісі нотаріуса Ольги Шимки завдяки фіктивним документам зареєстрували звільнення з посади дійсного директора підприємства Олександра Сучка, а на його місце призначили підозрюваного Платона Янгеля та визначили його як кінцевого бенефіціарного власника заводу.

Також оформили продаж часток статутного капіталу «Хорольського заводу дитячих продуктів харчування» іншому підсудному — Олександру Неботову як директору ТОВ «Нутрітек дитяче харчування». Після цього того ж дня, 29 липня, призначили нового директора незаконно привласненого підприємства Володимира Почепи, який є керівником держпідприємства «Чайка» та визначили власника «Нутрітек дитяче харчування» підозрюваного Юрія Негоду, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

Так само за матеріалами досудового слідства, підсудні Неботов та Янгель в офісі Ольги Шимки підробили угоди купівлі-продажу та акт прийняття-передання часток у статутному капіталі ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» завіривши їх своїми підписами. За цими договорами Янгель передав ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» весь статутний капітал «Хорольського заводу дитячих продуктів харчування». Відповідні зміни до ЄДР вносила підозрювана нотаріус Шимка. Слідство вважає, підсудні та кілька невстановлених осіб спричинили збитки у 250 мільйонів 600 тисяч гривень, незаконно заволодівши майном приватного підприємства.

За показами заступника директора, 30 липня охорона заводу повідомила про приїзд невідомих осіб, які представилися новими власниками підприємства та надали витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, підписаний приватним нотаріусом Ольгою Шимкою, в якому було вказано, що засновником «Хорольського заводу дитячих продуктів харчування» є ТОВ «Нутрітек дитяче харчування», кінцевим бенефіціарним власником — Юрій Негода, а директор заводу — Володимир Почеп. Також з новими «власниками» на хорольський завод приїхали восьмеро чоловіків спортивної тілобудови, які нібито мали влаштуватися охоронцями. Керівники підприємства звернулися до поліції.

Першого серпня на допиті полтавський нотаріус підтвердила свою причетність щодо реєстрації відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування». Наказом Міністерства юстиції України в Єдиному держреєстрі юридичних осіб скасована перереєстрація власників підприємства, яку зробила Ольга Шимка. У вересні Олександр Неботов розповів слідчим, що Янгеля зустрів вперше в офісі нотаріуса напередодні перереєстрації власників підприємства, також він не знав та не пам’ятав умови й дії при купівлі заводу.

На судовому засіданні у Печерському суді Києва всі підозрювані заперечували задоволення клопотання прокурора щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою. Проте 14 травня суддя підтримав клопотання зазначивши, що «дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджуються долученими до матеріалів клопотання доказами».

Від ТЕМИ

За нашими відомостями та відомостями, які з’являлися в пресі, за оборудкою стоїть її натхненник Георгій Сажінов – єкс-заступник міністра сільського господарства РФ. Також в його біографії є діяльність на посту керівника департаменту МО РФ. Вже кілька років він перебуває в Києві на нелегальному положенні, бо оголошений у розшук в декількох країнах. Сажінов був помічений у фінансовій підтримці бойовиків на Донеччині. Але, як не дивно, він залишається поза увагою правоохоронних органів України.

За відомостями нашого видання Сажінов мешкає на Печерську в арендованій квартирі й не криючись пересувається містом. Його часто зустрічають у кафе «Старий рояль», що на вулиці Шовковична, 13/2.