ТЕМА

55-летний учёный установил мировой рекорд, прожив под водой 74 дня

20 мая 2023 | 10:25

Профессор Университета Южной Флориды Джозеф Дитури единственный в мире человек, которому удалось продержаться на дне океана более 74 дней. Исследователь живёт в подводной капсуле. Его цель — провести под водой 100 дней.


Его тесная, но уютная подводная капсула находится во Флориде на глубине 9 метров под поверхностью Атлантического океана и имеет площадь всего 9 кв. метров. Всё это время Дитури проводит ежедневные эксперименты и собирает медицинские данные — изменения веса, строения мышц, кровяного давления, зрения и слуха — и фиксирует все наблюдения в дневнике. Также он ведёт журналы сна и стресса. У Джозефа есть интернет. С его помощью ученый продолжает вести онлайн-лекции для студентов Южной Флориды. А чтобы мужчине не было скучно, его иногда навещают местные дайверы.

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