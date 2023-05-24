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Рада рекомендует Кабмину разработать план замещения товаров из РФ и Беларуси на 35 млрд долларов в год

24 мая 2023 | 08:23

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует Кабмину в трехмесячный срок разработать план замещения украинскими товарами импорта из РФ и Беларуси в Украину, ЕС и другие западные страны.


Согласно исследованию CMD-Ukraine, потенциал такого замещения для украинской промышленности составляет 25,5 млрд долл. и охватывает прежде всего машиностроение, металлургию, химическую отрасль, пищевую промышленность, а также деревообработку.

Кроме того, экономический комитет рекомендовал правительству в трехмесячный срок представить подробный план замещения остановленного ранее импорта из РФ и РБ продукцией украинского производства.

Приоритетное внимание в замещении должно касаться следующих групп товаров:

  • химические удобрения;
  • железнодорожные вагоны;
  • грузовые автомобили и общественные автобусы;
  • флоат-стекло;
  • нефтепродукты;
  • строительные материалы;
  • тому подобное.

По результатам исследования потенциал замещения Украиной импорта из России составляет 5,85 млрд долл, из Беларуси — 3,88 млрд долл.

“Замещение российских и белорусских товаров украинскими на рынках Украины и ЕС должно стать приоритетом для правительства… Для украинских заводов это суммарно открывает потенциал заказов на 35 млрд долл. в год, что позволит увеличить поступления в госбюджет и создать тысячи новых рабочих мест для украинцев, возвращающиеся из-за границы”.



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