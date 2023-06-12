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Містечкове культуртрегерство професора Грицака й галицькі пляцки
12 июня 2023 | 08:25 , Олег Ельцов. ТЕМА
Місяць тому професор Українського католицького університету Ярослав Грицак прочитав лекцію, текст якої (скорочений до умов ФБ) отримав друге життя у перепостах соцмереж. Мені не захотілося лайкати цього посту. На відміну від багатьох я знайшов в ньому небезпечну ідею. Ця загрожує руйнації української соборності й потенційно являє ґрунт для виникнення нових "народних республік" й нових сепаратистських конфліктів. Бо не всі в Україні захочуть жити "за Грицаком".
Перше, що вразило – це грубі фактологічні помилки, які здалися дивними для науковця, професора й головного редактора журналу "Україна модернова" та члена редколегій низки серйозних видань. Скажімо, автор стверджує, що в період 2000-2025 років населення планети подвоїться, що є абсолютною нісенітницею. Далі він заявляє, що хакаси, тувинці й буряти були знищені російською імперією. Я був і в Хакасії, й в Туві, й в Бурятії, спілкувався з представниками титульних націй. Всі живі, хоч й мають проблеми з алкоголем, як і решта північних народів на території росії. Можу запевнити пана професора: щойно розпочнеться неминучий розвал російської імперії, ці народи боротимуться за своє право на існування поза межами росії, як робимо це ми сьогодні.
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